女子天團S.H.E成員Selina3年前和律師張承中（阿中）離婚，當時瘋傳分開主因和外遇、討厭小狗有關，阿中則無奈透露早被女方公司預告「必須死一次」，而他恢復單身後，曾和主播、小模傳緋聞，但都不了了之，這次獲得金鐘視后尹馨正式認戀，從女方9月受訪談擇偶標準「不會明明不合還要硬湊在一起」，或許可推測出阿中獲得尹馨芳心主因。

阿中和Selina於2011年結婚，2016年Selina親自宣布兩人和平離婚，半年後阿中發文談離婚，稱Selina是「傷癒勇敢的神主牌」，引來外界批評，他刪文後又解釋，年初時向華研報告此事，被工作人員提醒：「這是震撼彈，媒體輿論會瘋掉，你必須死一次」，當時他不能理解，後來發現的確承認了莫須有的指控，不想多解釋是不想公開私事。

而今阿中和尹馨被《時報周刊》拍到溫馨約會，尹馨也認兩人以結婚為前提交往了半年，但其實今年9月尹馨接受《中國時報》專訪就承認有約會對象，暫時不能定義成「男朋友」，她也承認要過她這關很難，自己不會將就，會花很長時間了解對方，如今被尹馨親口認戀，並強調：「我們很認真看待這段感情」，可見阿中勢必也相當用心看待這段關係，才能順利得到女方認可。

(中時電子報)