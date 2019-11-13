前行政院長賴清德13日到台南輔選同黨立委參選人賴惠員，對手國民黨立委參選人蔡育輝則邀請身障弱勢者替他代工選舉文宣，讓位於學甲的身障者作業所「幸福小站」重新啟動，學員也能賺取勞務獎勵金；對於雙賴同框，蔡育輝說，賴清德在市長任內對於溪北沒有特別的重大建設，溪北邊緣化有目共睹，助選不會有太大效果，也質疑是否又在騙選票。

台南市弘福社區關懷照顧服務協會在學甲的「幸福小站」有9位身心障礙學員，日常透過一些簡易的手工代工轉取少許的勞務獎勵金，弘福理事長林奕宏說，今年9月時配合的廠商整修廠房，學員們一度無工可做，蔡育輝協助找來廠商提供代工機會，並把自己立委選戰的文宣品交給小站處理，2個月來包裝了1萬多份，蔡育輝也親自頒發勞務獎勵金給學員。

蔡育輝表示，現在產業機械化程度高，要找到適合身障者代工的機會不容易，希望他的舉動有拋磚引玉的效果，讓更多廠商釋出更多代工的機會，幫助身障學員重拾自信心。

而對賴清德輔選對手，蔡育輝指出，民進黨推出蔡賴配的機率非常高，對此要向之前質詢過的「賴市長」表達祝福之意，話鋒一轉，蔡育輝說賴清德在擔任市長期間，調漲房屋稅惹來民怨，擔任行政院長期間一例一休讓勞資雙方對立、惡化經濟，這樣的背書不但沒有加分，還可能減分，希望不是選舉到了才來騙選票。

(中時 )