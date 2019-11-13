顏男騎乘代步車欲到雜貨店購物，卻不慎摔落邊坡，警方及時協助，安全護送他返家。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

顏男騎乘代步車欲到雜貨店購物，卻不慎摔落邊坡，警方及時協助，安全護送他返家。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄60歲顏姓身障男子，11日上午9時許，獨自騎乘4輪代步車要到坪頂里1間雜貨店購物，不料行經苗栗37線彎道時，連人帶車摔落邊坡無法起身，正巧巡邏員警經過，旋即協助他起身，並載送顏男購物完畢後，安全護送返家。

家住通霄五北里的顏男，曾多次小中風、行動不便，領有中度身障手冊，前日上午9時許，他騎乘代步車行經苗37線高鐵橋，前往坪頂里1間雜貨店購物，卻在轉彎處不慎摔落路旁邊坡，無法起身，中和派出所巡邏員警正好行經該路段，趕進上前攙扶顏男，所幸他身上無明顯傷勢。

中和派出所所長羅錫欽表示，由於顏男的代步車車頭受損，無法正常運作，警方先用巡邏車載顏男購買生活必需品後，安全護送他返家，再連絡義警弟兄用貨車，將代步車運回顏男住處。

警方表示，顏男與患有視力障礙的妻子同住，2人均領有身障手冊，且為家境清寒的低收入戶，雖生有1子，但他出外打零工，不在身邊也鮮少返家，2人生活十分困頓，每周由社工到宅居家服務，鄰長也會定時送餐。

通霄警分局表示，邁入老年社會，電動代步車已是身障人士及年長者，外出的好幫手，但因其身體反應或判斷力較不及年輕人，因此呼籲民眾，主動關心家中身障或年長者外出安全，留意他們的活動範圍，以防危險發生。

(中時 )