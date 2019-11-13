總統大選進入對決期，國民黨總統候選人韓國瑜的太太李佳芬近日關心國內性教育課程，引起教育部大反彈，強調沒有在課本中教導小學生肛交、性高潮等內容，韓國瑜支持者今天還原現場談話內容，強調李佳芬說的是課堂上，「從來沒有說是課本、教科書」，並質疑「誰在說謊？誰該為孩童在學校的教育把關？」

李佳芬11日出席屏東市出席屏東婦女志工後援會成立大會致辭，她提到，政府沒有對性教育做好把關，引發行政院長、教育部、民進黨等瘋狂反擊，還拿出課本為證，指出絕對沒有在課本上教肛交和性高潮。

面對民進黨政府鋪天蓋地的反擊，韓國瑜的支持者在網路上重新還原李佳芬致詞內容，影片中，李佳芬提到，很多家長協會成員站出來，希望我們政府會好好教育孩子，做好把關，可是目前的性平教育，「我不知道課綱從來沒有出現那個東西，我不知道為什麼那些東西會出現在校園裡面，為什麼小學六年級教我的孩子如何要了解性高潮？看到影片，身為母親的我，（可以理解）大家這麼焦慮，傳宗接代是這麼正常的事，小學三年級的孩子，老師教他如何肛交，國小的孩子，為什麼要知道敏感帶、性快感？」

國小老師在課堂上解釋性行為的內容。(截自Youtubeu影片)

韓國瑜的支持者還找到公視《有話好說》節目，老師在課堂上解釋性行為的內容，以及民視新聞先前製播「國高中性教育短片 國小生教材挨轟」的新聞內容，最後替李佳芬喊話：「李佳芬根本沒說是課本或教科書教的，誰在說謊？誰該道歉？誰是小狗？誰該為孩童在學校的教育把關？」

影片ＰＯ出後，引發網友共鳴，批評民進黨政府聲浪一片倒，網友陳燦滿就批評「各位家長，你們還不生氣嗎？我們的後代給人家這樣教，你們安心嗎？」，網友李中民也說，「性別教育和性教育，該放在哪個年齡段，確實該從新檢討，官員還直接出來否認，就根本在扯謊，上有院長暴爛，下有各部長尸位素餐，噁心透了。」

李佳芬污衊小學課本？看倌們來看真相，嚇屬尼們！

(中時電子報)