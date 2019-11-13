台東縣議員李建智在國民黨立委初選勝出又退選，今天自爆「其實我是被玩掉的」，至於被誰玩掉，他沒有說明，僅說「這個人是我非常敬重、信賴的朋友」，李建智也強調，支持「在地人」，但是如果投不下去，就投廢票。

李建智與台東縣副縣長張志明角逐國民黨黨內初選，結果李建智在民調領先而勝出，台東縣黨部也已呈報提名，卻在7月宣布退選，最後仍由張志明代表國民黨披掛上陣。

李建智退選，地方上議論紛紛，今天他利用總質詢最後時間發表聲明向選民道歉，他說，自從退選後傳聞非常多，有人說他是被「搓」去了，他強調，絕對沒有向任何人拿1角5銀，如果有人拿出他向人拿錢的證據，他就辭掉議員，不再參與任何選舉。

他說：「其實我是被玩掉的，玩我的人是我非常敬重信賴的朋友，但為了政治目的，還是把我出賣掉了，這就是政治」。

李建智表示，在初選期間，秉持著「人沒親土親」支持在地人是他不變的理念，雖已退選，但仍支持在地人，如果在地人支持不下， 就投廢票。

李建智在初選時就打出「在地人」，要與出身宜蘭的張志明做區隔，而民進黨立委參選人劉櫂豪的選舉看板也主打「台東子弟」，而張志明也在這段期間勤跑地方，與台東鄉親搏感情。

(中時 )