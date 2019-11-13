當初南新國小開放讓孩子發想，繪出心目中最棒的遊樂園。（莊政道提供／呂妍庭嘉義傳真）

南新國小現有的遊具為罐頭遊具，且規模太小，不敷使用。（莊政道提供／呂妍庭嘉義傳真）

南新國小現有的遊具為罐頭遊具，且規模太小，不敷使用。（莊政道提供／呂妍庭嘉義傳真）

教育部去年曾召開多元特色遊戲場的試辦說明會，要遴選全國15所小學，每所挹注400萬經費打造跳脫傳統罐頭遊具，且能融入在地元素的特色遊戲場，嘉義縣太保市南新國小提案參與遴選，順利擠進全台15校之一，沒想到教育部最後核定補助經費竟只剩165萬元，較原先規畫補助金少了235萬元，為圓孩子的夢，校方決定依原規畫設計招標興建，只是即使有縣府補助，還是有55萬資金缺口，校長莊政道決定發起認捐，號召師生、家長一起來努力，希望能完成打造「水牛城堡特色遊戲場」的夢。

南新國小校長莊政道今在臉書PO文，說教育部在107年11月5日召開了一場多元特色遊戲場的試辦說明會，要遴選全國十五所小學，每所挹注400萬經費打造跳脫傳統罐頭遊具且能融入在地元素的特色遊戲場，當時他接受縣府教育處的推薦，提案參與遴選，找來建築師王銘顯，和老師歷經3次討論，參考孩子的構想後，完成「水牛城堡特色遊戲場」的規畫，預算經費280萬元，最後順利入選全國15所試辦學校之一，更是雲嘉嘉唯一一件入選的作品。

莊政道說，可是教育部核定15校的補助經費卻縮水為165萬，不足部分須由各縣市政府或學校自籌，究竟是要減量施作還是要募款找錢，「真是困難的抉擇」，為使「水牛城堡特色遊戲場」作品完整呈現，學校決定依原規畫設計招標興建，很感謝縣長翁章梁認同學校的規畫，同意撥款補助60萬元，剩下55萬元就由學校來自籌了。

莊政道說，雖學校已有遊具，但既是罐頭，也不敷使用，畢竟全校有900多個孩子，一班去玩就滿了，也不適合年紀較大孩子的需求，而「水牛城堡特色遊戲場」不僅是為南新孩子所打造，也適合各年齡層孩子一起同樂玩樂，雖然不知道募款狀況會如何，但為讓水牛厝的孩子在玩得安全、玩得健康快樂，學校堅持一定要把水牛城堡蓋好。

莊政道的臉書PO文一出，馬上獲得不錯的廻響，陸續有關心教育的民眾表態要捐款，讓莊政道很感謝，表示只要捐款滿3000元，未來興建完成特色遊具紀念碑上都有大家的名字，另在家長建議下，學校已規畫辦園遊會，讓孩子也參與其中，讓「水牛城堡特色遊戲場」從模型成為真正的遊戲場。

(中時 )