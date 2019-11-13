基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆老年人口日增，據社會處統計，至今基隆市65歲以上的老年人口數已達6萬人，更佔基隆全市的16.26％，而基隆郵局為關懷獨居老人的生活起居，偕同台灣郵政協會共同舉辦關懷長者活動，日前由局長張良聰率領郵務科與行銷科主管及同仁前往位於萬里區的新北市仁愛之家致贈營養品，向年邁及行動不便的長者們表達慰問，並希望藉由陪伴和關心，讓長者們的健康和安全受到社會關注。

張良聰於活動中表示，他希望基隆市民都可以用「取之於社會，用之於社會」的理念來服務社會，他也指出，基隆郵局長期秉持回饋基隆的理念參與各項社會公益，截至昨天為止，109年度關懷的長者已逾3408人次，加上這次活動關懷人數233位長者，合計達3641人次，但他強調，對長者的關懷市永無止境、永不停歇的。

張良聰也期許局內所有的同仁愛心公益不落人後，持續投入付出關懷週邊需要協助的獨居長者，並希望能拋磚引玉，吸引社會各界共襄盛舉，一同為長者們善盡一分心力。

(中時 )