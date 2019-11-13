民進黨秘書長羅文嘉呼籲政黨票應集中給民進黨，而非投給小黨，若達不到5%就造成浪費，引發諸多議論。對此，前太陽花成員妖西（劉敬文）認為一個長年來打著「民主進步」旗幟的政黨，才第一次完全執政就講出反民主的話，不墮落嗎？「正綠選民能不用手上僅剩的政黨票，好好教訓一下羅文嘉和這樣的民進黨嗎？」

羅文嘉日前到台中幫民進黨籍立委何欣純站台時提及，這次選舉政黨票多很多政黨，若投的黨是小黨，得票沒超過5%，就浪費這些票了，羅文嘉呼籲政黨票集中投給民進黨。

對此，妖西在臉書指出，羅文嘉請大家政黨票不要投給小黨，全部集中把票投給民進黨，因為如果小黨得票沒有過5%，等同全部都變成廢票，不會有一席不分區立委，這是事實。但他認為，民進黨作為一個負責任的完全執政政黨，應該把這樣的看法化為具體政策，修法拉高政黨分配不分區立委的門檻到民進黨歷來最低的趴數，以免有選民像羅文嘉說的，浪費選票。或者乾脆明文規定大家政黨票只能投給民進黨，投給任何其它黨都會變廢票，這樣更省事，「問題是，羅文嘉敢嗎？民進黨敢嗎？」

妖西直言，一個長年來打著「民主進步」旗幟的政黨，才第一次完全執政就這樣大喇喇講出這麼反民主的話，這不墮落嗎？正綠選民能接受嗎？「正綠選民能不用手上僅剩的政黨票，好好教訓一下羅文嘉和這樣的民進黨嗎？」

(中時電子報)