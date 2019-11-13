鍾女車右前車輪外殼有凹痕、右照後鏡被撞毀。（台中市警5分局提供／張妍溱台中傳真）

吳男到案說明顯得很後悔，車禍當下沒立刻下車處理，變成涉嫌肇事逃逸案，表示跟神明懺悔、跟對方道歉等語。（台中市警5分局提供／張妍溱台中傳真）

「神明前歹事母湯做！」57歲吳男駕駛裝載機車的大貨車，日前行經臺中市北屯區松竹路1間福德祠旁，因隨意變換車道，與左側車道22歲鍾女駕駛自小客發生碰撞、未下車查看離去，鍾女報案並將行車紀錄器影像提供給警方，事後肇事吳男說，願負責任並向土地公懺悔，警依違反道交條例告發、罰款。

「當下撞到就馬上停車就好，就不會這麼麻煩」，吳男到案說明顯得很後悔，車禍當下沒立刻下車處理，變成涉嫌肇事逃逸案，向警方供稱，會負起肇事逃逸責任，跟神明懺悔、跟對方道歉等。

警方指出，吳男當時駕駛大貨車，行經當地1家道地香火鼎盛的土地公廟前，吳男被警約談到案表示，當下因為急著要送訂單，承認貪快隨意變換車道，心想著車子只是「輕輕碰到」，應該不會怎樣。

警方隨即出示受撞車損的照片，指出該車右前車輪外殼有凹痕、右照後鏡被撞毀；警方依涉及道路交通管理處罰條例第42條不依規定使用燈光，罰1200至3600元；另財損類的肇事逃逸部分，依同條例第62條第1項規定，罰1000至3000元，並吊駕照1至3個月。

(中時 )