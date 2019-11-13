民法規定20歲為成年，近來社會各界對於是否將民法成年年齡門檻調降一事，熱烈討論，但無具體結論。為此，法務部日前在北中南三地在校園召開座談會，並對12所大學及高中、880名學生進行民調，結果贊成調降年齡只比不贊成調降多1人，顯示學生也是意見分歧。法務部法律事務司長鍾瑞蘭13日表示，法務部對於修法調降年齡一事採開放態度，聆聽各界意見。

民法第12條條文規定「滿20歲為成年」，近年社會各界呼籲法務部將20歲調降為18歲，立法院日前也召開公聽會，討論調降民法成年年齡可能涉及哪些層面及法律修正。

法務部法律事務司長鍾瑞蘭表示，法務部最近在北中南三地的6所高中、大學，針對成年年齡調降議題，舉行校園座談，並在12所高中、大學880名學生進行問卷調查，結果顯示，贊成、反對者，分別為437人、436人，分占49.66％、49.55％，無意見者7人，正反意見呈現約五五波，法務部是持開放態度，廣納意見，對於這些意見都會當作修法的政策參考。

(中時 )