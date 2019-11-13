親民黨主席宋楚瑜13日宣布第4度宣布角逐總統、第5度參加總總大選，民進黨立委參選人、北市議員高嘉瑜上電台接受專訪表示，不要小看宋參選，可能會和國民黨總統參選人韓國瑜並駕齊驅，或把韓比下去。談到白橘裂痕，高嘉瑜則說，曾聽說宋原本想找黃珊珊當副手，但後來黃被台北市長柯文哲找去當副市長，壓垮最後一根稻草。

高嘉瑜上《POP搶先爆》接受主持人朱學恒專訪，高表示，宋楚瑜和韓國瑜在藍營支持者的心目中，形象有落差，宋執行力佳、論述上比較有總統參選人的樣子，和鴻海創辦人郭台銘合作能振奮淺藍的心，可能會漸漸把韓比下去，也可能並駕齊驅，「這可能是宋最好一次機會」。

對於宋楚瑜被柯文哲挖走親民黨北市議員黃珊珊當台北市副市長，北市議員林國成也退出親民黨，傳出宋對柯很不滿，因此撕破臉。高嘉瑜則說， 宋之前想找的接班人是柯，但柯想走自己的路、自立門戶，結果吸收親民黨的強將黃珊珊、林國成，她還曾聽說，宋原本要找黃當副手，後來就被柯挖過去的八卦。

高嘉瑜說，宋認為對柯很好，但很多事的累積，讓宋覺得沒受尊重，黃珊珊事件就是壓垮最後一根稻草，即便柯之前就跟宋報告過，但宋沒點頭，「這就像父母沒點頭，女兒就跟對方私奔，父母當然不高興，無法接受。」

朱學恆笑問，聽說柯找黃珊珊當副市長，是避免黃選港湖立委，造成對高的威脅，高直呼「怎麼可能！」並指出，過去港湖區「藍大於綠」，現在好不容易55波，然後非國民黨的勢力在這區比較團結，有機會贏，不容易。

(中時 )