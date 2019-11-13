迎接大陸建政70年暨澳門回歸20周年，澳門賭王何鴻燊決定把他在2007年以6910萬港幣在香港蘇富比拍賣會取得的圓明園馬首銅像，捐贈給圓明園。今天（11月13日）在北京的大陸國家文物局舉行捐贈儀式，馬首銅像正式回歸園明園，這也是十二生肖獸首噴泉在1986年被毀後，第7尊回「家」的獸首銅像。

清代圓明園長春園西洋樓建築群的海晏堂的十二獸首噴泉，由義大利耶穌會會士、清朝宮廷畫家郎世寧設計，法國耶穌會神父蔣友仁監督修建，清朝宮廷匠師製作，又被稱為水力鐘、十二生肖報時噴泉。

十二生肖獸首噴泉代表的是一天的12時辰，以西洋水力鐘為原型，依水力驅動自動運行，依每日對應時辰順序噴水，但到了午時（上午11點至下午1 點）則同時噴湧，蔚為奇觀。

圓明園馬首銅像是獸首噴泉南側、由內至外第四尊「午馬噴泉」的主要構件，以分鑄法、失蠟法和鉚接工藝等多種技法，利用精煉紅銅製作，神態栩栩如生，毛髮分毫畢現，融合東西方藝術風格，是一件非凡的中國古代藝術品，歷數百年風雨而不銹蝕。

1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠並遭焚毀，圓明園馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

2007年8月，大陸國家文物局在獲悉香港蘇富比準備拍賣圓明園馬首銅像後，即告知該公司，認為不該公開拍賣；經過積極斡旋，由何鴻燊買下，並在港澳地區公開展示。

今年11月，何鴻燊決定將圓明園馬首銅像正式捐贈大陸國家文物局；國家文物局接受捐贈後，把圓明園馬首銅像歸於北京市圓明園管理處收藏，以弘揚、踐行流失文物回歸原屬地的文物保護國際共識。

(旺報 )