大貨車扯工地電線 路邊2電線桿傾倒 16:062019/11/13 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大貨車拉扯電線，讓路旁電線桿傾倒，所幸無人傷亡。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車拉扯電線，讓路旁電線桿傾倒，所幸無人傷亡。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 蘆竹區南竹路三段一處工地電線遭大貨車拉扯，結果造成路邊電線趕傾倒，引發零星火苗，民眾趕緊滅火並且報案，消防局大竹分隊抵達現場，協助連繫台電人員到場處理。 大竹分隊於13日13時31分獲報，40分抵達現場，出動2車5人，現場台電2電線桿倒塌，占據一個車道且電線掉落，現場無火煙，通知台電人員到場處理 根據了解，為大貨車不慎拉扯工地內電線，導致連接對向車道旁電桿傾倒，並橫越南竹路，消防同仁於現場拉起封鎖線，並於台電抵達現場後，交由台電人員處理。 (中時 ) #現場 #電線 #台電 #大貨車 #處理 也許您會感興趣 推薦閱讀 日式佃煮秋刀魚 04:102019/11/09 專題周報 正濱漁港彩色屋 搬進旅展現場 04:102019/11/09 地方新聞 中火10生煤許可將屆 台電急送申請 04:102019/11/09 地方新聞 73歲果農 劉文錦奪竹崎椪柑王 04:102019/11/10 地方新聞 台北旅展搭郵輪熱潮 世界夢號6999元起 01:102019/11/10 時尚消費 科技巨頭不給力！ 台積電趁機再拿新肥單 00:042019/11/11 財經 中火減煤使用量 台電：明年減少4成用量 14:352019/11/11 財經 暨大節電有成 台電南投區處特往致意肯定節電成效 16:592019/11/11 生活 節電行動劇 台電人員演出意外爆紅 16:192019/11/12 社會 國1頭份追撞車禍 車輛回堵5公里 21:162019/11/12 社會 社會熱門新聞 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 21歲新娘犯強姦罪？問題出在鮮肉尪身上 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 中華爽贏韓 王牌投手遭爆摟妹回飯店 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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