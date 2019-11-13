大貨車拉扯電線，讓路旁電線桿傾倒，所幸無人傷亡。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹區南竹路三段一處工地電線遭大貨車拉扯，結果造成路邊電線趕傾倒，引發零星火苗，民眾趕緊滅火並且報案，消防局大竹分隊抵達現場，協助連繫台電人員到場處理。

大竹分隊於13日13時31分獲報，40分抵達現場，出動2車5人，現場台電2電線桿倒塌，占據一個車道且電線掉落，現場無火煙，通知台電人員到場處理

根據了解，為大貨車不慎拉扯工地內電線，導致連接對向車道旁電桿傾倒，並橫越南竹路，消防同仁於現場拉起封鎖線，並於台電抵達現場後，交由台電人員處理。

(中時 )