名嘴張宇韶（左）日前上廖筱君節目，兩人一搭一唱，李明哲痛批三立電視是假新聞來源（周麗蘭翻攝）

各單位租用台糖地辦學的租金一覽表（李明哲提供）

2006年蘇貞昌於行政院長任內，針對台糖土地租給辦學單位租金算法的答覆。（李明哲提供）

李明哲在3任議員任內爭取的建設經費一覽表。（李明哲提供）

三立電視政論節目主持人廖筱君與名嘴張宇韶日前一搭一唱抹黑雲林縣議員李明哲「選區在二崙、西螺，卻用縣府經費建設維多利亞學校周邊綠美化、路燈」，李明哲13日在總質詢中公開他歷屆爭取的建設數據，沒有一筆用在斗六，他痛罵廖筱君也是西螺人，抹黑不用本錢，丟西螺人的臉，三立電台是最大假新聞來源。

李明哲13日在總質詢播放該影片，名嘴張宇韶日前上廖筱君的節目指稱，維多利亞向台糖租地的租金每坪一個月8元，相較對面的環球科大一坪要95元。他又說，李佳芬的弟弟李明哲是西螺、二崙選出來的縣議員，但縣議員的工程補助款卻用在斗六，舉凡維多利亞學校週邊的綠美化、綠燈、造橋鋪路都是李明哲做的。

李明哲拿出數據一一打臉張宇韶，痛批名嘴抹黑成本最低、效果最大，無憑無據誣衊別人，損人人格為樂，死後一定會下地獄。

李明哲出示公文表示，蘇貞昌在擔任行政院長任內，針對台糖租金價格問題答覆財政部，每坪租金以公告地價10％作為租給任何一個辦學單位的計價方式；維多利亞20年的權利金800多萬元，租金是一年170多萬元，每坪校地租金約120元，和環球科大幾乎是相等的，名嘴應該去調高苑的租金看看再來打。

李明哲氣憤說，他目前擔任第三任議員，第17屆議員任內爭取1億5700多萬元、第18屆爭取8000多萬元、第19屆到目前為止580多萬元，全數用在西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉，沒有沒有一毛錢是用在斗六市維多利亞學校周邊，歡迎名嘴來雲林縣府查一查。

李明哲話鋒一轉說廖筱君也是西螺鎮下湳里人，這支影片他傳給里民看，下湳里一片罵聲「這個廖筱君是在幹什麼」，下湳里的道路、監視器、社區入口意象，從他父親李日貴、胞姊李佳芬到他，哪一個沒有爭取過？「抹黑不用本錢，靠一張嘴，還賺通告費， 道德無下限，抹黑無上限，禮義廉恥讀到背上去了，丟西螺人的臉，三立不只是製造業，更是假新聞來源。」

李明哲說，電視台講話都不用憑證據的，仗著有媒體的發聲管道，想講什麼就怎麼講，反正對方也找不到機會澄清，今天如果不是有縣議會直播，他是要去跟誰澄清？難道他要一個一個去跟鄉親解釋，解釋完選舉也結束了，他將對張宇韶、廖筱君提告。

縣長張麗善表示，她全然支持告到底，子虛烏有的指控在製造社會紛亂， 不應縱容媒體如此張冠李戴、製造假新聞、扭曲事實，應該向電視台提出嚴正的抗議或是到法院申告，就算電視台有頻道的發聲管道，也不能夠混淆視聽，她相信抹黑的手段最後會破功，民眾會越來越有智慧和判斷力。

主席副議長蘇俊豪表示，選舉選到混淆社會價值觀、撕裂社會，是非常不可取的。

(中時 )