國民黨中午整理不分區最新名單，送下午中常會。（黃福其攝）

國民黨不分區立委提名名單昨天曝光，各方罵聲隆隆，尤其黨主席吳敦義列在第8名，在安全名單內，連黨內同志都看不下去。今天上午國民黨中央調整名單，不分區立委名單第8名改成大黑馬邱毅，吳敦義退到第10名。

儘管各界批評聲浪不斷，但仍有挺吳人士下午到黨中央力挺吳。OpenKMT成員中午在黨部門口連署「支持吳敦義主席列不分區立委安全名單」，一再高喊「吳敦義，當仁不讓」，吳敦義也現身與支持者擁抱，更當場痛哭流涕。

看到這一幕，「宅神」朱學恒忍不住在臉書發文：「幹 這神情 這神情好像我吃檸檬時的表情」。

網友也紛紛留言：「真情流露.....嘆為觀止」、「這演技恐連梅莉史翠普都自嘆弗如了」、「原來是吳哥窟啊...我還以為是白賊義呢」、「演員需要訓練，今之所見無以復加」、「當千夫所指，洽知己相伴，不禁淚如雨下，恍如喪仳....感同身受」、「別這麼說 對國民黨而言 人生60才開始 這群不分區的名單對他們來說都是真正的年青人」。

(中時電子報)