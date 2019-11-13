在「國政配」宣布後，藍軍士氣如同注入一劑強心針，為韓國於副手的前行政院院長張善政，12日晚間馬不停蹄為國民黨提名台中市第七選區大里太平的參選人莊子富打氣，原本都是無黨無派的倆人，共同的目標也是「下架蔡英文」，他也為台中空污請命，直言，中央能源政策錯誤，台中大里的污染經常榜上有名，這是一場國政民生和黨意獨裁的選擇。

莊子富以素人參選挑戰國民黨艱困選區，張善政出線任國民黨總統參選人韓國瑜副手，也讓同樣是素人、原本無黨籍的莊子富信心大振，感受到這次大選「非典型藍軍」崛起，他非常有信心突圍成功，因為這是一個價值和下一代最重要的一戰。

莊子富轉述，張善政指出韓國瑜所提的「就學貸款免利息」、「勞工三箭」、「兩岸政策」「能源政策」等都是他和國政顧問團一起和韓國瑜共同研究後提出，不是民進黨抹黑扭曲就會被淹蓋的，而其中教育、青年、能源政策也是大里、太平民眾所期待的「新國政」。

莊子富指，張善政表示，現在口罩和空氣清淨機已經是每個家庭的必備之物，蔡英文的能源政策讓排除核電負擔的比例，就必須讓燃煤、燃油、燃天然氣來補足缺電的部分，進而增加了空氣中的二氧化碳、PM2.5和其他有害物質，也讓台中的空氣污染依然日益嚴重，如果台北所吹冷氣需要由台中人用肺換來，這樣公平嗎？

(中時 )