總統蔡英文「論文門」延燒數個月，旅美學者林環牆今日再點名「一定要記住一位輔仁大學法學助理教授所扮演的角色，這個人就是姚孟昌。」他認為姚孟昌之前「虛構」了一個挺英的在倫敦大學看過蔡英文論文的故事被廣傳，但在林發表論文門「獨立調查報告」後，卻刪掉並關閉FB一陣子。林環牆問姚孟昌，如果你不是心虛，為什麼要這樣做?

以下為林環牆FB發文:

#論文門姚孟昌

今年6月英派策劃的一個論文門事件中，我們一定要記住一位輔仁大學法學助理教授所扮演的角色。這個人就是姚孟昌（Meng-Chang Yao），他於2003年獲得倫敦大學亞非學院(SOAS)法學博士。

記得在李中志6月10日搶頭香在其臉書展示所謂「蔡英文的2015年補發證書」之後，芋傳媒與立委王定宇緊跟著於6月11日展示同一份證書。當時為了補強蔡英文「博士學位」的真實性，姚孟昌也隨即於6月12日在其臉書發表一篇他自己虛構的故事（已截圖）。

我把姚孟昌的這個故事一字不漏地寫在下面：

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”我在倫敦大學讀法律博士班時，看過蔡英文的論文。她的論文藏在Senate House Library。紙本且只有一本，因此是限閱。只有專業研究者且有必要，可以提出需求，圖書館才會出借。論文限定在圖書館「館內閱讀」。假如你不是倫敦大學的博士生，你還真的沒有機會讀到她的論文。倫敦大學的博士論文，封面只有題目以及作者的名字，再也沒有其他。因為倫敦大學要求作者必須為論文負全責。我的博士證書就是以大學委員會名義認證，然後由大學頒授。就跟各位在網路上看到蔡英文的博士證書一模一樣。“

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當時這個虛構的故事，在網路世界廣為流傳。

但真實的情形是，Senate House Library從來就不曾建立蔡英文的論文書目，也從來不曾收藏蔡英文的紙本論文。

姚孟昌，你身為大學教授，為什麽要撒謊？你的動機呢？當時「你們」是不是在策劃第二次的論文偷渡行動？而且是不是想要營造論文「失而復得」的印像？

很可惜後來被我破局了，對不對？

姚孟昌，如果你不是心虛，為什麽要在我的「獨立調查報告」發表後，你把那一篇虛構的故事刪掉？同時關閉你的臉書一陣子？

凡走過，必留痕跡。

(中時電子報)