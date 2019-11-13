民進黨不分區名單難產，傳出各種說法，一說是行政院長蘇貞昌反對，蘇揆下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」被問到不分區名單時強調，真的要提名什麼樣的人物，來預計當立法院長的話，應該在安全名單的邊緣，這樣才能展現一個黨的氣勢與魄力，畢竟沒有過半怎麼當立法院長；遭疑卡游錫堃，蘇駁倒果為因。

蘇揆表示，是因為卓榮泰一直拜託他，他才承擔提名委員會的工作，他一直認為一個黨的不分區委員提名應該要符合時代意義，要展現黨的價值，所以從開會的第一次第一天就主張要多一點弱勢年輕人，也很高興看到在安全名單裡面，有新住民有原住民，有年輕和社團代表，雖然新住民及原住民都沒見過也不認識。

蘇揆也說，他特別表示是受黨主席一再拜託才參加提名委員會，他不是代表派系，未提名任何個人也沒有自己派系的人在任何名單裡，第一天第一次開會時，也一直講有關立法院長應該是等立委選完後讓國會自主，不是提名委員會去決定，真的要提名什麼樣的人物，來預計當立法院長的話，應該在安全名單的邊緣，這樣才能展現一個黨的氣勢與魄力，畢竟沒有過半怎麼當立法院長，當時根本沒有所謂立法院長的人選名單，他講的都是原則，所以現在有些倒果為因，或者把它變成派系運作等，都是不切實際的。

(中時 )