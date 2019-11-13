一名任教高雄市某科技大學的教授，妻子進行人工植入胚胎手術後意外突然休克死亡，教授悲憤之餘質疑林姓醫師有醫療疏失，堅持將妻子冰存在殯儀館內14年始終不願下葬要追出真相，最高法院日前判決林姓醫師無罪確定。但目前該教授仍積欠百餘萬元的冰存費用，行政執行署仍持續追討中。

根據起訴內容，該位教授妻子在民國94年10月，在林姓醫師建議下接受試管嬰兒療程，順利植入胚胎。但林姓醫師在教授妻懷孕後，並未確認有無子宮外孕，導致徐妻同年11月出現出血症狀，甚至大小便失禁，最後因左側輸卵管異位妊娠破裂，而形成骨盆腔內200公撮血塊，伴隨少量硬腦膜下出血引起癲癇，導致休克死亡。

該案歷經14年纏訟，林姓醫師一審獲判無罪，但教授不服案經上訴，高分院又認定林姓醫師觸犯業務過失致人於死罪，判刑5月，得易科罰金。

但換林姓醫師不服提起上訴，最高法院發回高雄高分院進行更一審。最高院合議庭認為，本案經過醫事審議委員會二度鑑定，認為被害人最可能的直接死因是硬腦膜下血腫，而非子宮外孕破裂出血；台灣婦產科醫學會、高雄長庚醫院也認為，林姓醫師並無違反醫療常規。

期間徐姓教授也聲請高檢署法醫研究所重新鑑定妻子遺體，但因遺體在冰存14年後已長期風化，難以再進行解剖鑑定。案經最高法院日前駁回檢察官的上訴，全案確定。至於教授積欠殯儀館上百萬的冰存費用，將交由行政執行署進行催討。

(中時電子報)