基隆市銘傳國中校舍老舊不堪、球場漏水，讓不少師生不堪其擾，市議員童子瑋於市政總質詢時，指出銘傳國中位於山上、腹地狹小，面臨著校舍老舊、空間不足等問題。（吳康瑋攝）

基隆市銘傳國中校舍老舊不堪、球場漏水，讓不少師生不堪其擾，市議員童子瑋於市政總質詢時，指出銘傳國中位於山上、腹地狹小，面臨著校舍老舊、空間不足等問題，他指出，目前孩子們使用的雨棚漏水、頂棚生鏽，而平常運動的空間地面布滿泥濘，活動空間還被停放了整排的車輛給擠壓，相當需要進行改善。

教育處代理處長陳淑貞則指出，目前基隆市政府推動「以校園為核心」的環境改善計畫，希望把整個基隆市內，需要改善的校園環境，都納入改良計畫，帶給孩子們舒適的求學環境。

童子瑋在質詢時還提到，他曾在早上到銘傳國中球場，卻看到同學們聚集著無法運動，而是將後山流下來的泥土清理乾淨，他質疑，在這樣的環境下，要怎麼給孩子舒適安穩、便捷、的讀書環境。

陳淑貞則接著回應，在改善計畫中，從109年到111年的中程計畫，已將銘傳國中校舍改建計畫提報給教育部，也已有補助校方就整體校園改善進行規劃，

而是否可以將整個校園包含停車空間及球場，要待向中央爭取超過億元的經費後，才能進行下一步的改善。

(中時 )