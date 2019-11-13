自警方槍擊後，香港「大三罷」運動愈演愈烈，並發起「破曉行動」堵塞各區交通，而其中以香港中文大學抗爭最為激烈，防暴警察與在校園內架設路障的中大學生激烈對峙，雙方互射催淚彈與汽油彈，校園部分已淪為火場。而據港媒指出，中文大示威學生一晚共擲了約200枚汽油彈，而網路上也有傳出警方射出2千多方催淚彈。

據港媒指出，中文大示威學生一晚共擲了約200枚汽油彈。圖為中文大學示威學生正在製作汽油彈。（路透社）

香港中文大學「反送中」學生12日持續在校園周邊與警方對峙，中大校園內通往科學園的「二號橋」淪為火場。

綜合港媒與外媒報導，香港中文大學「反送中」學生12日持續在校園周邊與警方對峙，中大校長段崇智傍晚出面試圖調停宣告失敗，隨後警方狂射催淚彈、橡膠子彈的槍聲不絕於耳，學生則以汽油彈回擊，中大校園內通往科學園的「二號橋」淪為火場。

據綜合港媒報導，段崇智表示，二號橋屬於校園範圍，警方不應進入，若校方派保安及義務人員駐守二號橋，並確保不再丟東西，警方承諾可到橋尾駐守，但在場學生相繼激動表示，除非警方無罪釋放所有被捕同學、先退出校園範圍，並多次對段崇智表達質疑。

當段崇智再次與警方溝通，警方現在不是談判的時候，「你控制不了身後的人」，要求段崇智離開，示威學生與警方就當著段崇智再次「交火」，據港媒《明報》報導，中大示威者擲出逾200支汽油彈，而在推特等社群網站上也傳出港警共射出了2356枚催淚彈。

2356 Cartridges collected in CUHK today pic.twitter.com/8Ky3L5wktP — antiELAB (@anti_elab) November 12, 2019

對於中文大學示威衝突，香港政務司保安局局長李家超與政務司長張建宗13日表示，香港任何地方都受法律管制，沒有任何地方是法外之地，大學校園當然也包含在內。任何人如果觸犯法律，警方就有責任採取行動，並表示不希望大學成為滋生暴力的地方。

此外，教育局發言人宣布，鑑於當前及可預計的交通狀況，本地學校包括幼稚園、小學、中學和特殊學校14日全部停課，以策安全。

(中時電子報)