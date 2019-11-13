時代力量爆發退黨潮，繼立委林昶佐、洪慈庸退黨後，北市議員林亮君與特助吳峥也退黨。林昶佐表示，吳崢、林亮君退黨原因應該是和黨內決策問題有關，但他很少過問黨內的事。至於之後還會有哪些人退黨？林昶佐說，他沒有介入，無法預測。

林昶佐、洪慈庸13日上Hit Fm聯播網《周玉蔻嗆新聞》接受專訪，主持人周玉蔻詢問，吳崢、林亮君退出時力，是跟時力理念不合還是跟立委黃國昌理念不合，或是被林昶佐勾引走了？

林昶佐表示，自從離開時力以後就很少過問黨內的事情，這是基本分際，有些從政的年輕後輩會來跟他請教意見，但他不會給什麼建議，這是他們自己要做的決定，但是從媒體報導來看，吳崢、林亮君退黨原因應該是和黨內決策問題有關。周玉蔻再問，之後還會有哪些人退黨？林昶佐表示，他沒有介入，無法預測。

時代力量不分區立委名單出爐，黃國昌被列第4名，林昶佐表示，目前看來不會有太大問題。周玉蔻再問，總統挺小英，那政黨票要支持誰？

林昶佐認為，就目前名單看來，民進黨的也很好看，有各種族群的優勢，也是他過去有接觸很看好的人選，所以他們現在列在民進黨不分區名單裡面，他覺得很不錯；時力部份，小燈泡媽媽王婉諭是很不錯的人選，所以很難講說兩邊名單他喜歡哪一個，可能要到選前1個月才做出考量。

針對國民黨不分區立委將前警大教授葉毓蘭列第一，林昶佐痛批，在香港這樣的局勢下，將葉毓蘭列為第1名，太誇張，本來國民黨對於香港局勢是採「沒有價值」、「不表態」，但葉毓蘭是支持送中條例且批評反送中的何韻詩，將她選為第一，國民黨就已經是「表態」了，若國民黨選戰策略要模糊的話，應把葉毓蘭排名放後面一點。

(中時 )