總統大選藍綠競爭愈演愈烈，代表藍營出征的韓國瑜，日前他的夫人李佳芬拋出國小教肛交、性高潮等內容不妥，引發綠營反彈，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠都否認課本有教導相關內容，即便韓國瑜支持者還原現場，李佳芬並非指課本，教育部仍堅持相關說法，被藍營支持者批評是公開抹黑。

韓國瑜的夫人李佳芬台中市推出首場「佳芬講堂」，分享自己與家庭成長經驗及教育理念。（陳淑芬攝影）

李佳芬11日出席韓國瑜屏東縣婦女志工後援會，致詞時提到自己對性平教育感到憂心，她表示有朋友傳訊息給她，竟然小三就教肛交、小六教性高潮，雖然這不在課綱內，「但學校教小朋友這些內容做什麼？」

對於李佳芬的談話，顯然踩到綠營痛腳，行政院長蘇貞昌和教育部長潘文忠接連出面反駁，蘇說，翻開課本就知道這是惡意抹黑，並批評，李佳芬散播謠言，非常不當。教育部長潘文忠也拿出課本反駁，沒有教導相關內容。

韓國瑜陣營網友出面捍衛李佳芬言論，還原當天現場談話中，並沒有提到課本，還找到公視《有話好說》節目，以及民視新聞先前製播「國高中性教育短片 國小生教材挨轟」的新聞內容反駁。

雖然韓陣營支持者還原現場真相，教育部仍跳針，教育部次長林騰蛟今天在立法院仍強調，教科書沒有肛交、性高潮的內容，教育部也陳列國中、小教科書，歡迎各界查證。

面對民進黨政府仍堅持課本沒教，韓陣營支持者忍不住出聲批評，網友Brian Cheng說，「潘文忠身為教育部長，竟然公開扭曲抹黑，請去看影片，李佳芬何曾說是課本裡的。反而確實是有人在學校課堂上，教這些東西給小學三年級的學生，這個沒有問題嗎？小學三年級需要學這些嗎？潘文忠覺得好棒棒嗎？」

網友裏時貞說，「我們不要抹黑的政治！」，網友陳逸帆也批評，「沒看過那麼邪惡的政府～沒說的硬要扭曲事實～」

李佳芬污衊小學課本？看倌們來看真相，嚇屬尼們！

(中時電子報)