馬思純調侃胡歌未婚。（圖／翻攝自秒拍）

近年來只要演藝圈有喜事，被封為「黃金單身漢」的胡歌微博便會被「催婚大隊」入侵，昨(12日)由金馬影后馬思純和霍建華主演的新片在大學舉行播映會，現場胡歌突然以視訊方式打來支持，被馬思純調侃「是為了霍建華而來」，胡歌回他和霍建華「沒區別吧？」馬思純秒回兩人區別可大，「他（霍建華）已婚，你（胡歌）未婚」，笑翻眾人。

昨馬思純回母校中國傳媒大學宣傳新電影，活動上好姊妹周冬雨隔空錄了影片支持，男神胡歌則用視訊電話替馬思純送暖，他義氣表示自己和霍建華兩人「沒區別」，卻被馬思純打槍「你未婚」。而馬思純事後也在微博寫下感謝，直說：「謝謝大哥胡歌和我妹冬雨給我的驚喜。願我們三個未婚青年，大約在冬季，都可以心有所屬。」

而最近忙宣傳自己電影《南方車站的聚會》的胡歌，日前接受專訪談「國民偶像」這頭銜，他頗有感觸表示希望光環是在身後而不是眼前，否則會「什麼也看不到」，先前他更拒絕粉絲為他的電影集資包場，說：「演技好不好、作品行不行，我自己負責自己承擔」，他不認同也不支持這類應援，「我不希望用特殊方式來創造盛世假象」，心態坦蕩獲得網友稱讚。

(中時電子報)