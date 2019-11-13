埔里鎮長廖志城與道德院太悟師將愛心物資送給受關懷低收入戶。（楊樹煌攝）

▲高雄道德院將滿載愛心物資的貨運大卡車開進埔里鎮公所前，將約1

來自高雄市的高雄道德院，今13日下午滿載愛心物資來到埔里鎮公所前，共發放出約1,500份的民生物資給埔里的弱勢民眾，希望透過這些物資發放，有助低收戶減少他們生活上的負擔，道德院的寒冬送暖，讓受助戶都感動滿滿，埔里鎮長廖志城更是到場代表弱勢戶表達感謝之意。

這家位於高雄市三民區金獅湖畔的「道德院」，供奉太上道祖為主神，為道教太乙真蓮宗，是正統道教的修行地。今天下午3點多，在該院代理住持太悟師帶領下，開著1輛滿載愛心物資的貨運大卡車，停在埔里鎮公所前，隨即展開寒冬送暖的民生物資發放，有白米、食品、餅乾、泡麵等各項物品，讓每人都歡欣喜悅的滿載而歸。

道德院的太悟師指出，該院基於關懷全國各縣市的弱勢家庭，特別結合全國各道教廟宇團體及善心團體約50家，將他們捐贈的物資，利用寒冬之際，分送至各縣市，送給所有低收入的弱勢家庭，這種寒冬送暖行動，今年已邁入第8年。

道德院的一行善心人士，今上午首先前往國姓鄉發送，下午則前往埔里鎮與魚池鄉，只期待這些物資能實質嘉惠需要關懷的弱勢家庭；由於道德院的善行善舉，埔里鎮長廖志城特別到場關懷弱勢戶，並也代表他們向道德院表達衷心的感謝之意。

(中時 )