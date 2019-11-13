馬韓聯手攻蔡能源政策錯誤，行政院長蘇貞昌下午出席「行政院模範公務人員頒獎典禮」時直斥「亂講」、危言聳聽。他並要馬、韓去問問新北市長侯友宜，是否支持重啟核四主張。而對於親民黨主席宋楚瑜再次參選，蘇貞昌也說，他尊重宋楚瑜。

對於馬韓批評蔡政府能源政策錯誤，會導致電價上漲，蘇揆說，這不但是亂講而且危言聳聽，蔡政府能源轉型已大有進步，看到太陽光電綠能發電已經可以超過核二核三的2個機組，台灣往這方面發展有大大的進步，包括風力發電都大有成就，而馬英九前總統一再主張要重啟核四，韓也是同樣講法，應該先問自己的新北市長侯友宜同意不同意。

至於對宋楚瑜參選，蘇揆表示，我們都尊重，台灣是民主漸漸成熟的社會，樂見有各種主張的人出來都展現各方面的政見，並提高整個選舉的水準，展現侯選人的學養，讓選民評斷這是好事。

此外，蘇揆也對昨中華隊贏韓國隊說，昨天比賽很精彩，他雖不能全程但真的看得好過癮，實在是很難得能打贏韓國。

(中時 )