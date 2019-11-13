立法院13日召開教育及文化委員會，討論《大學法》第25條文修正草案，國民黨立委林奕華在質詢時指出，本次修法應納入陸配，讓陸配也能比照所有外配權益，在台灣考大學，但政府如今採取兩套標準，質疑是「政治正確」，教育部則回應將進行評估研議。

立法院教文會昨日討論《大學法》第25條文修正草案，依照教育部書面報告指出，新住民來台至歸化期間約4至8 ，未歸化為我國國民前，若符合僑生或外生等境外學生身分規定，可循外生或僑生升學管道，以其當地國高中學歷、修業成績等表現就讀我國大學。

但林奕華認為，本次修法並沒有提到陸配，並且方向是按照國際法來規畫，陸配與港澳配則不是用國際法，曾向教育部反映這項問題，教育部對於外配的考量則聚焦於東南亞。

林奕華認為，《大學法》修正理應將陸配納入，即比照所有外籍配偶的權益來討論，能在台灣考大學，但兩者現在國內的權益不同，的確是兩套標準，她反問：「台灣自稱是人權國家，就學卻是兩套標準，這是政治正確嗎？」並表示遺憾。

教育部高教司司長朱俊彰則說，新住民的權益，先前依照立法院提案，只是討論入學權益，並針對大陸地區以外的配偶來討論，至於陸配能否與外配一樣在台灣考大學，教育部將會評估研議。

(旺報 )