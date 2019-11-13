「十優港姐」麥明詩外型亮麗又擁有劍橋大學法律系的高學歷，進演藝圈仍不斷進修，更考取美國律師執照，是名符其實港姐學霸，近日她出席香港牛津劍橋校友會主辦的慈善舞會，穿著平口白色長洋裝的她，爆乳又露腿根，成功搶鏡。

香港牛津劍橋校友會近日舉辦25週年紀念慈善舞會，超過6百多位校友精心打扮，麥明詩以低胸深V長洋裝現身，上面大爆乳快包不住，下面開高衩到腿根，一雙美腿全露，性感十足，成功搶走其他學姐、學妹風采。

(中時電子報)