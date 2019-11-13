彰化縣政府協助水五金產業拓展海外市場，縣長王惠美領軍，邀集20多家廠商赴日本參加2019年日本住宅建築展，13日下午開幕。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府協助水五金產業拓展海外市場，縣長王惠美領軍，邀集20多家廠商赴日本參加2019年日本住宅建築展，13日下午開幕。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府協助水五金產業拓展海外市場，縣長王惠美領軍，邀集20多家廠商赴日本參加2019年日本住宅建築展，13日下午開幕。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府協助水五金產業拓展海外市場，縣長王惠美領軍，邀集20多家廠商赴日本參加2019年日本住宅建築展，13日下午開幕。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化是台灣水五金之鄉，佔全台灣水五金產業總產值的60％，約有700家的聚落廠商，一年約有500億元產值，彰化縣政府協助水五金產業拓展海外市場，縣長王惠美領軍，和拿下許多設計大獎的20多家廠商，飛赴日本參加2019年日本住宅建築展，13日下午開幕，目標要達成與當地廠商逾60家場次的洽談，第一天參展，已經有俄羅斯

、日本、大陸的一些買家進行相關的接洽。

彰化縣政府為協助鹿港水五金產業突顯產業聚落特色，並建構產業聚落品牌形象及行銷推廣，獲經濟部前瞻計畫補助辦理「『彰化縣水五金產業提升及行銷推廣計畫』委託技術服務案」計畫。

過去彰化縣水五金的布局多在美國、加拿大，這次縣長王惠美親自領軍飛赴日本參展，與台日水五金業者交流，透過展覽，把彰化好的產品行銷到世界各國，提升台灣廠商的曝光機會及增加訂單的機會。

「彰化水五金廠商精益求精，是彰化的隱形冠軍！」縣長王惠美表示，彰化水五金產業聚落，聚集了700多家，包含成品廠、品牌商、零件廠與加工廠等，有非常好的技術，這次總共有5個攤位、20多家廠商一起來參加3、14、15日三天的住宅建築展，這次參展的廠商也都得到許多設計獎，包括德國iF設計獎、自由品牌等，希望一起為彰化的經濟努力，讓彰化水五金走出更大的一片天間，也讓世界看見最好的品質。

王惠美也再會中特別提及台灣水五金產業的簡介、優勢與縣府對於水五金產業聚落未來的規劃，並介紹聚落產業中各項分工的知名廠商，藉此次展覽會，達成與當地廠商逾60家場次的洽談，提升鹿港水五金聚落產業知名度，做為採購參考的對象，以拓展商機。

(中時 )