美國海軍宣布，杜魯門號航空母艦（USS Harry S. Truman,CVN-75）的電氣故障現已修復完畢，可以準備部署，但是出海的時間還未定。

軍事網(Military.com)報導，美國艦隊司令部周二發表的一份聲明說，原本延宕的杜魯門號電氣系統故障，已經完成修復，現在正在盡一切努力，使航艦和戰機能夠返回海上。

美國國防官員以行動安全為由，拒絕提供有關該航母何時準備出海的時間表。這位官員補充說，戰機群可以根據其八月份的訓練結果進行部署，因此不需要再重新綜合訓練。。

美國海軍海上系統司令部副司令湯瑪斯·摩爾(Thomas Moore)在聲明中說，造船廠工作員克服了「非常具有挑戰性的問題」，他們更換了損壞的零件，並完成了測試，以確保船舶準備在海上運行。

原本杜魯門號打算前往中東，接替林肯號航空母艦，但由於電氣方面的問題，杜魯門號無法如期出發。這也導致在今年9月份，名為「杜魯門號航艦打擊群」的4艘艦艇，是在沒有航艦的情況下部署到了中東，當然，也使原本要接替的林肯號必須留在原駐地。

林肯號艦長華特·史勞特上校(Walter Slaughter)在阿拉伯海最近的一段談話講到：「我們將不得不在崗位上停留更長的時間，這不是每個人都想聽到的消息，但是我們作為個人，必須表現得更堅強，我們的船員也必須更堅強。」

杜魯門號能修復完成，對美國海軍當然是好消息，因為近幾個月來，美國海軍的航艦部署處在捉襟見肘的狀態，有6艘航艦都在美國東海岸，因為在各種維護原因，或是培訓狀態，而無法出勤。

(中時電子報)