張嘉郡呼籲民眾用紀念小物提袋購物，守護美麗雲林。（張朝欣攝）

選舉拚創意！雲林縣第1選區立法委員參選人張嘉郡，13日在虎尾鎮發表小額募款「紀念小物」，結合雲林地圖等在地意象，兼具實用與創意，並強調「嘉郡X雲林」與鄉親心手相連，希望明年再度進入立法院，為雲林爭取更多建設。

張嘉郡13日在虎尾鎮虎尾厝沙龍舉辦「紀念小物」發表會，虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘、雲林縣議員王鈺齊、黃美瑤等人化身代言人，以走秀方式展示毛巾、托特包、T恤、提袋、杯墊、相框等紀念小物，現場充滿年輕氣息與藝文創意。

張嘉郡表示，她的紀念小物以雲林地圖與「雲林」、「嘉郡」翻轉字為主要設計構想，其中毛巾內含「嘉郡X雲林」元素及雲林地圖，採用暖色大膽的紅色，展現時尚新潮的同時，也顯示對家鄉的熱愛。

張嘉郡推薦日常生活中最常用到的提袋，可以裝飲料及小物件，呼籲民眾愛地球從生活中做起，購物請自備提袋為環保盡一份心力，共同守護最美麗的雲林故鄉。

紀念小物中人氣很旺的「稻田杯墊」，造型有如農田裡長出稻作，象徵雲林的翠綠土地，代表張嘉郡對雲林綿延不絕的熱愛；還有「嘉郡X雲林」相框，除了放置照片，也可以在相框空白處寫下對雲林的期許。

張嘉郡指出，雲林是她生長的地方，未來會住在這裡繼續服務大家，之前擔任兩屆立委，為雲林沿海爭取300億以上經費、其中高鐵雲林站讓雲林「脫胎」，未來還要爭取麥寮商港讓雲林「換骨」。

(中時 )