醫師呼籲50歲之後就該做大腸鏡檢查，但不少人想到就害怕。今年51歲的好萊塢男星威爾．史密斯帶頭示範，做了生平第一次的大腸鏡，果然發現可能發展成癌症的腺瘤性息肉，火速切除。

威爾．史密斯（Will Smith）這幾年不斷突破自我極限，開通了自己的YouTube頻道，跳脫大銀幕，走入粉絲的手機和電腦；因為怕高，所以在50歲生日挑戰高空彈跳；來到51歲，則做了生平第一次的大腸鏡檢查。

他特別為大腸鏡檢查拍攝影片放上YouTube，即使貴為巨星、見慣大場面，面對大腸鏡也忐忑不安。長達17分鐘的內容，記錄從前一天禁食、緊張入院，接著完成檢查、麻醉清醒的過程。

威爾．史密斯透過大腸鏡檢查，即時切除息肉。（圖片來源：pixabay）

儘管整支影片不改威爾．史密斯的搞笑風格，但這次檢查確實找到大腸息肉，而且是可能發展為癌症的腺瘤性息肉，還好已當機立斷切除。

威爾．史密斯的主治醫師史丹佛（Ala Stanford）表示，高達95%的大腸癌，都由這種息肉發展而來，並要求威爾．史密斯2～3年後就要再做一次大腸鏡（美國指引建議，檢查後無異狀的人，10年做一次即可）。

史丹佛強調，非裔男性大腸右側發生惡性腫瘤的機率本來就比較高，典型症狀也較少，一但出現症狀，癌細胞可能已經蔓延開，因此能在息肉發生癌變前就發現並切除，真的相當幸運。另外威爾．史密斯積極運動、注重健康飲食，也沒有大便出血等異常症狀，但腺瘤性息肉依舊悄悄埋伏，可見早期檢查的重要。

因為切除過腺瘤性息肉，醫師建議威爾．史密斯每2～3年就要做一次大腸鏡。（圖片來源：pixabay）

所有息肉都會變成大腸癌嗎？

不過美國俄亥俄州立大學（Ohio State University）醫學博士葛雷（Darrell Gray）表示：「不是所有息肉都會發展成癌症，被認定會演變成癌症的是腺瘤性息肉。」

台大醫院內科部主治醫師邱瀚模則在《腸活必修課》一書中提到，腺瘤性息肉罹患率要到50歲以後才會真正上升，其中只有一小部分的腺瘤性息肉會演變為大腸癌。

容易演變成大腸癌的腺瘤性息肉，定義包括以下幾項：

●大小等於或大於1公分

●不論大小，顯微鏡下看到有「絨毛」成分，且超過整個腺瘤體積的20％以上

●不論大小，顯微鏡下看到有「重度細胞異型」者

多久該做一次大腸鏡？

51歲的威爾．史密斯遵從醫師建議，進行了人生第一次大腸鏡檢查。（圖片來源：pixabay）

做大腸鏡的頻率則視個人年齡、病史、息肉的大小、數量而定。50歲以上做過第一次大腸鏡之後，如果沒有發現任何異狀，下一次可以5～10年後再做；如果發現腺瘤性息肉，則縮短至3～5年。

邱瀚模在書中提到，第一次的檢查最重要，後續追蹤檢查適度就好。威爾．史密斯本人也很慶幸第一次就找出息肉，他本來以為拍攝大腸鏡檢查影片只是很酷、很有趣的計畫，沒想到意外成為提倡早期檢查的正面教材。

資料來源：Prevention、Today

(中時電子報)