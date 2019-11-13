「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」，23日和24日在東安古橋臨時停車場熱鬧展開，縣長楊文科歡迎親子前來牽手「踩鹹菜」，體驗早期農村生活的辛苦與快樂，一覽長壽之鄉的人文山水之美。
關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎說，關西舊名為「鹹菜甕」，只要提到鹹菜就會想到關西，今年踩完的芥菜也一如既往做成鹹菜，送給關西鎮內12所國中小學，做為營養午餐的食材。
「關西有三寶，人瑞、鹹菜加仙草！」關西鎮長劉德樑說，關西鎮內還有偶像劇「敗犬女王」「下一站幸福」拍攝的關西天主堂，歷史悠久的太和宮，歷史建築分駐所和所長宿舍，還有茶廠、麵廠、仙草工廠等觀光景點，適合 親子來輕旅行。
楊文科等人拿起關西名產鹹菜、仙草茶、玉山麵，邀請民眾23和24日來東安古橋活動會場，體驗客家「古早味踩鹹菜」，免費品嘗豬血湯和麻糬，一邊欣賞川劇變臉、魔術秀、單車特技、葛勒堡樂團、絲竹樂團等表演。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。