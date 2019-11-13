縣長楊文科（中）邀民眾23和24日到關西，參加鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售活動。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左二）等人拿關西名產鹹菜、仙草茶、玉山麵，邀請民眾23和24日來東安古橋活動會場。（羅浚濱攝）

「2019鹹菜甕客家藝文展演暨農特產品展售會」，23日和24日在東安古橋臨時停車場熱鬧展開，縣長楊文科歡迎親子前來牽手「踩鹹菜」，體驗早期農村生活的辛苦與快樂，一覽長壽之鄉的人文山水之美。

關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎說，關西舊名為「鹹菜甕」，只要提到鹹菜就會想到關西，今年踩完的芥菜也一如既往做成鹹菜，送給關西鎮內12所國中小學，做為營養午餐的食材。

「關西有三寶，人瑞、鹹菜加仙草！」關西鎮長劉德樑說，關西鎮內還有偶像劇「敗犬女王」「下一站幸福」拍攝的關西天主堂，歷史悠久的太和宮，歷史建築分駐所和所長宿舍，還有茶廠、麵廠、仙草工廠等觀光景點，適合 親子來輕旅行。

楊文科等人拿起關西名產鹹菜、仙草茶、玉山麵，邀請民眾23和24日來東安古橋活動會場，體驗客家「古早味踩鹹菜」，免費品嘗豬血湯和麻糬，一邊欣賞川劇變臉、魔術秀、單車特技、葛勒堡樂團、絲竹樂團等表演。

(中時 )