國民黨今天通過不分區立委名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，前立委邱毅也成大黑馬排第8，國民黨主席吳敦義則確定排第10，另農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介也在安全名單中。網友看完紛紛留言。「這太誇張了」、「夢幻隊...」。

據《中央社》報導，吳敦義日前預估，34席的不分區立委，國民黨樂觀估計可以拿下14到15席；也就是說，國民黨不分區安全名單約為14、15名左右。

國民黨中常會今天通過不分區立委名單，1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

與會人士轉述，有中常委認為不一定要今天就通過名單，中常委徐弘庭也在常會上建議吳敦義若真的要排應排14名，但並未被接受，憤而退席，不幫名單背書。

網友看完紛紛留言。「這太誇張了」、「夢幻隊...」、「國民黨不用選了！」、「那個排第四的，投不下去啦」、「吳敦義親手毀了國民黨」、「不忍直視」、「恭喜民進黨立委保送」。

(中時電子報)