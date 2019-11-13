源自於丹麥的「hygge」一詞，代表著舒適、愜意，從日常生活中感受正向而美好的簡單生活，感受溫暖舒適美好，與「小確幸」有相近之處，一如在寒冷冬日中，讓人不禁想喝杯暖呼呼的咖啡，在與親友共處的溫馨和諧中，溫暖身體和心靈。

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso今冬以北歐咖啡文化靈感，推出三款全新限量款咖啡。（Nespresso提供）

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso今年冬天以北歐咖啡文化與生活哲學為靈感，推出三款全新限量款咖啡：北歐黑咖啡(Nordic Black)、北歐杏仁蛋糕風味咖啡(Variations Nordic Almond Cake)、以及北歐森林雲莓風味咖啡(Variations Nordic Cloudberry) ，邀請咖啡族以頂級咖啡香氣開啟感官，與家人朋友們共度暖心時光，以咖啡風味實現「hygge」生活哲學。

三款風味 感受北歐簡約優雅

北歐黑咖啡是Nespresso首次推出的限量款大杯咖啡，馥郁香醇、口感細緻，餘韻滑順優雅，散發甜蜜果香調；北歐杏仁蛋糕風味咖啡靈感來自挪威人稱「世界最好吃的蛋糕」的傳統北歐蛋糕，杏仁、香草卡士達、鮮奶油融合蛋白霜的香甜，優雅結合基底的莉梵朵（Livanto）咖啡；而北歐森林雲莓風味咖啡靈感來自細緻優雅的雲莓水果塔，搭配以莉梵朵為基礎的圓潤口感。

「Pixie Lungo咖啡杯組」設計風格簡約優雅，呈現北歐大自然風情。（Nespresso提供）

視覺設計則邀請了知名丹麥傢俱和燈具設計師Louise Campbell，將北歐自然層次豐富的景觀巧妙呈現於咖啡和配件上，視覺和味覺皆盡享美好北歐風情。

年末歡慶團聚時刻，致贈親友Louise Campbell設計的「Pixie Lungo咖啡杯組」與「北歐風味限量款組合」，令人一見傾心，為咖啡時光增添溫暖，串起與家人、朋友的情感，品嚐咖啡的同時，想像自己置身在生機盎然的大自然中，體現「hygge」的幸福溫馨。

(中時 )