小心沙塵暴！這波境外汙染汙染影響全台，從北部、西半部、中南部地區全部空品不佳，根據環保署空品資訊顯示，偏東風挾帶境外臭氧移入，加上午後光化作用生成臭氧，雙重影響導致13日午後竹苗以南下風區域空氣品質不佳；另有一波境外汙染明日將伴隨東北季風影響北部及西半部空品，預計要到下午汙染影響才會減緩。台中市政府啟動預警二級防制措施應變，並提醒民眾注意自我防護。
環保局指出，今日環境風場仍為偏東風，清晨中部地區受渦流影響，汙染物濃度偏高，環保署空品測站，台中市今日上午7時，空品AQI指標大於100，達「橘色提醒」對敏感族群不健康，指標汙染物為細懸浮微粒。
市府強調，已啟動應變措施及加強監控，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，減緩空品持續惡化。
此外，環保局也橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。
(中時 )
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