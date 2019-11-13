國道路三段停車場出入口外兩格汽車停車格，擋住駕駛視線，將轉畫為機車格，減少車禍問題，工程預計11月底完成。（新北市議員王威元提供／戴上容新北傳真）

三重區國道路與四維路口因未設待轉區，經常有機車騎士未依燈號違規左轉，轄區警員每月開出數十張罰單，仍難遏止亂象。（新北市議員王威元提供／戴上容新北傳真）

三重區國道路與四維路口因未設待轉區，經常有機車騎士未依燈號違規左轉，轄區警員每月開出數十張罰單，仍難遏止亂象，新北市議員王威元日前舉行會勘，要求市府改善，新北市交通局表示，將增設標誌牌面提醒用路人，並於下個路口增設機車待轉區，增加左轉選擇，預計11月底完工。

王威元指出，國道路與四維路是三重、蘆洲、五股交界，路口分別有直行、左轉兩式箭頭燈，許多機車族行經路不知道有左轉綠燈號誌，加上沒有待轉區，看到直行綠燈便左轉，無端吃上罰單。

此外，國道路停車場外兩格的汽車停車格，停放車輛時，擋到各方駕駛視線造成擦撞車禍頻傳、險象環生，希望相關單位盡快改善。

蘆洲警分局統計，國道路與四維路口平均月因違規左轉開出數十張紅單，當下口頭宣導的個案也不在少數。

新北市交通局交通管制工程科長李友欽表示，將於四維路交通號誌橫桿增設「請依號誌行駛」標誌牌面，並再於前方中興路二段28巷增設機車待轉區，讓機車族多一個左轉選擇，舒緩交通問題。

對於國道路三段停車場出入口外兩格汽車停車格，擋住駕駛視線，將轉畫為機車格，減少車禍問題，工程預計11月底完成。

(中時 )