啟德機械起重工程公司（啟德）董事長胡漢龑十多年前從父親飛手上接下事業後，讓公司在機械運輸界位列亞洲前3名。事實上，胡漢龑不僅事業有成，他豐富的感情生活更加精采，不僅至眾所周知有「4位老婆」(有生子女者)為他生下14名兒女，其實他還有「16名紅粉知己」(未生子女者)陪伴身邊，儼然是現代韋小寶，成為不少男人稱羨的對象。

CTWANT 火線追擊》年營收30億 亞洲吊車大王擁4妻16紅粉

11月6日下午，記者來到新竹一棟8層樓高的豪華大樓，建築外觀壯麗又不失典雅，周圍種滿櫻花樹，看得出來社區非凡的品味，裡頭裝潢更是金碧輝煌，但這棟大樓不是建商推出的建案，而是啟德董事長胡漢龑（57歲）斥資4億為他「34名妻妾小孩們」打造的頂級避風港「羅浮宮」，也是竹北當地知名地標。

胡漢龑斥資四億為家人打造8層樓高的「羅浮宮」，成為竹北當地知名地標。（圖／黃威彬攝）

即便妻妾成群，但後宮的勾心鬥角在胡家卻不曾上演。胡漢龑驕傲的說，「因為我對4個老婆一視同仁。」胡漢龑當時花了4億元建蓋的「羅浮宮」8樓豪宅，每層200坪讓1房住1層，胡漢龑帶著記者實地參訪4房的住所，每間室內設計風格各有不同，也看出4個老婆的獨特喜好。

大房與3房偏好現代風、2房則較偏愛華麗古典，4房則是走極簡風格，但也讓一向習慣高調華麗的胡漢龑笑稱這是讓他看了「最不習慣」的1層樓。

「羅浮宮」內裝潢金碧輝煌，處處可見當初建造時胡漢龑精心規劃的設計細節。（圖／黃威彬攝)

「多子多孫多福氣，我爸爸從小就這樣告訴我。」胡漢龑目前除了擁有4位妻子、14個兒女，事實上身旁還有16名「女性好友」相伴，「其實很多年輕的辣妹都想幫我生小孩，娶第5房也只是看我要不要而已。」胡漢龑不經意的言談有著莫名驕傲。

(中時電子報)