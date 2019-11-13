總獎金40萬美元的超級500系列香港羽球公開賽，寶島「羽球王子」王子維今天出征男單第一輪，經過54分鐘奮戰，21比11、13比21及21比8力克印度選手沃瑪，收下對戰2連勝，下一輪將挑戰大會第5種子、大陸好手諶龍。

世界排名第26的王子維，上周在福州羽球公開賽第一輪就遇上排在大會第2種子的同胞周天成，最終直落二吞敗，本周繼續挑戰香港賽事，首輪對上世界排名第16的沃瑪，激戰了54分鐘才收下勝利，繼今年6月澳洲公開賽之後，再度重挫沃瑪。

目前結束的賽事中，除了王子維，寶島男雙組合李哲輝/楊博軒則是21比16、21比14解決荷蘭組合，其他都惜敗，分別是混雙盧敬堯/李佳馨及楊博軒/胡綾芳、女單白馭珀、男雙李洋/王齊麟、女雙程琪雅/李芷蓁，稍後晚間寶島一哥周天成要迎戰日本選手常山幹太，雙方過去交手3次都是小天獲勝。

(中時電子報)