30年歷史的秋鬥今年再度停辦！最多曾經上千人參加的秋鬥在2005年一度停辦，2009年復辦截至昨年，但今年因為「籌備不及」等原因決定不舉行，這也是繼主婦聯盟空污遊行後，再度未舉辦的另個遊行。

秋鬥起源於1988年「二法一案」大遊行；秋鬥之名則是到了1993年「工人立法」大遊行時來自當時文宣上的「秋鬥」兩字，以往秋鬥均舉辦於11月12日國父誕辰紀念日，當時仍是有放假的國定假日；在週休二日制施行後，國父誕辰紀念日改為只紀念不放假，秋鬥舉辦時間也因此改為11月的週末、而不再固定於11月12日。

秋鬥主辦人林子文嘆氣表示，今年不舉辦原因正是因為「籌備不及」，過去在每年6月就會開始邀集團體開會討論，但今年至今一次會都沒開過。至於是否會在其他場合提出勞工團體的訴求？他說，會提出建言，但無法在秋鬥中用共識的方式。

林子文說，秋鬥除了包括勞工議題，也有土地、教育、性別、原住民等議題，也受到部分人因為要參與立委選舉而無法參與影響舉行。是否有政治因素介入？他表示，沒有，但擔心今年辦理秋鬥會與去年一樣再度發生爭執。而去年的爭執就是有反年金改革團體介入秋鬥，雖然秋鬥不是支持蔡政府，但也不應把議題集中在年金的議題上。

擔任去年秋鬥總召的台南市立委參選人陳致曉坦言，秋鬥不繼續辦理十分可惜，秋鬥是對國家路線的宣誓，但長期在街頭抗爭不如進到體制內改變，因此在今年選擇參與選舉。至於明年，陳致曉說，希望秋鬥可以擴及讓更多人參與，包括團體、人數等，打破同溫層，擴及至一般的老百姓。

(中時 )