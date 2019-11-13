一提起啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，不少竹北在地人會直接聯想到他「輝煌」的感情生活。事實上，擁有4位妻子，大享齊人之福的他從來不掩飾自己的「天賦異稟」，而背後原因有部分其實是為了胡父希望他為胡家開枝散葉的期待。

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「我跟我大兒子睡了20年啦。」從兒子出生以來，父子倆便成同居室友至今，令人不禁好奇和兒子同睡一間房，平日如何分配與四房妻子間的床笫之事？「就都用手機聯絡啊。」胡漢龑笑笑地回答。

胡漢龑透露自己「天賦異稟」、體力驚人，時常每天分早中晚享受3次魚水之歡，平均每個月至少有40次以上的床戰。只要感覺一來，他就使用通訊軟體「翻牌」，上面寫「準備一下」「等下過去」等暗語，通知將被「臨幸」的老婆。為求公平，他強調「雨露均霑」不會讓哪一房受到冷落，而他也聲稱「不斷做愛」正是他凍齡回春的唯一秘招。

胡漢龑時常與4個老婆在極樂澡堂泡澡。（圖／黃威彬攝）

除了在床笫之間滿足4個老婆，空間胡漢龑還帶著記者來到豪宅8樓的澡堂，媲美6星級飯店的SPA設備與偌大的映入眼簾，一度讓人以為來到度假酒店內，他透露，偶爾會與4個老婆同時泡澡，也是平時的閨房之樂，澡堂裡特別裝設了4間全透明的淋浴間，一來是為了不讓室內空間看起來過於壓迫，二來則是可以同時欣賞4個老婆沐浴時展示曼妙身材，堪稱「極樂澡堂」。

但胡漢龑友人透露，事實上這間極樂澡堂，不僅是胡漢龑與眾愛妻一起共浴之處，也是胡漢龑與16名「紅粉知己」一起泡澡純聊天的交誼處所，如此另類的交友方式，配上胡董豪邁灑脫的性格，似乎也是一絕。

(中時電子報)