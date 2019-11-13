曾文家商13日舉辦餐飲管理科畢業品嘗會，邀請百餘位家長與老師來吃大餐。（劉秀芬攝）

曾家學生精湛的上菜服務，讓家長欣賞不已。（劉秀芬攝）

歷經半年的籌畫與準備，台南市曾文家商13日舉辦餐飲管理科畢業品嘗會，邀請百餘位家長與老師評鑑學生的學習成果，家長品嘗到孩子的手藝讚不絕口，學生們看到活動圓滿成功，不少人壓力釋放都哭成一團。

品嘗會13日中午在曾文家商的西餐教室舉行，近70位學生分工負責內場與外場，內場由餐飲管理科的學生負責，設計出豬肋排、魚排義大利麵、日式烤肉、素食4組套餐，外場由綜合高中餐飲學程的學生負責，12點一到學生魚貫而出上演上菜秀。

內場學生細心準備餐點。（劉秀芬攝）

在上菜過程中，學生也解說餐點設計與食材，安排餐服的選手表演削蘋果、葡萄柚不斷皮及切片擺盤的刀工手藝，讓家長看得讚譽有加。品嘗會也播放學生3年來的學習心路歷程，學生們感謝爸爸媽媽支持他學餐飲，也感謝老師的指導，老師學生和家長都感動地紅了眼眶。

餐服的選手表演旁桌水果切割。（劉秀芬攝）

曾文家商13日舉辦餐飲管理科畢業品嘗會，以「食光隧道」為主題，外場布置也很用心。（劉秀芬攝）

餐管三學生林宸瑄說，品嘗會是學習近3年來最重要的體驗課程，從上學期末就開始籌畫，從菜單的擬定、購買食材、試作、試吃，半年來歷經不少次的失敗調整與意見的磨合，甚至利用課餘到餐廳品嘗別人手藝當參考，如今能圓滿落幕，相當開心。

曾文家商13日舉辦餐飲管理科畢業品嘗會，美味餐點讓家長讚不絕口。（劉秀芬攝）

校長陳藝昕表示，餐管科的學生為了畢業成果展，這半年來相當用心與辛苦，經常利用假日到校練習，品嘗會表現相當成功，也感謝家長能親自到場給孩子鼓勵，讓孩子有信心在餐飲之路上大展身手。

曾文家商餐飲管理科畢業品嘗會，學生表演切水果刀工。（劉秀芬攝）

(中時 )