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據美媒《福斯新聞》(Fox News)網報導，美國海軍導彈巡洋艦錢斯勒維爾(USS Chancellorsville)號12日再度穿越台灣海峽，執行其印度太平洋地區的「自由航行」政策。這是美艦今年以來第9度派軍艦通過台灣海峽，預計會引起北京反彈，陸媒的相關報導則稱美國「又搞小動作」。

《福斯新聞》引述美國第7艦隊隊發言人蒙森的話說，美海軍提康德羅加級導彈巡洋艦錢斯勒維爾號11月12日根據國際法例行通過台灣海峽。該艦行經台灣海峽，展現美國致力於自由開放的印度太平洋政策，美國海軍將持續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

美國海軍導彈巡洋艦錢斯勒維爾號12日再度穿越台灣海峽，這是美艦今年以來第9度通過台灣海峽。（圖／美國海軍）

此外，報導引述一名美海軍官員表示，「在經過(指美國軍艦通過台灣海峽)途中，與(中方)船隻和飛機之間的所有『互動』都是專業和常規的」。

報導認為，美艦穿越台海是給北京「傳遞信號」，同時也在報導中增加了香港近日示威抗議及警民衝突的畫面，其用意啟人疑竇。

陸媒《環球時報》則對此質疑美媒「是何居心？」同時抨擊美軍再次穿越台海是「又搞小動作」。

這次是美國海軍今年來第9度航行穿越台灣海峽，上一次是在9月下旬，今年以來大約每個月會有一次。美艦穿越台海時，其中數次還有其他國家軍艦參與，如英國、法國加拿大等。上個月沒有美艦通過台海，外界揣測美方可能是因為正與中國大陸進行關鍵的貿易談判，無意在此時刻激化美中對抗氣氛。這個月又再次穿越台海，顯示美方這方面的顧慮較少，是否雙方貿易談判有變或是美方藉此對陸施壓，仍有待進一步消息才能證實。

(中時電子報)