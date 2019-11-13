基隆崁仔頂魚市為北台灣最大魚市，近來魚貨拍賣後，堆積如山的保麗龍盒與垃圾散發惡臭，讓附近民眾苦不堪言，環保局決定祭出鐵腕措施，16日起將在魚市及商圈展開不定期夜間稽查取締，看到亂丟一箱，就立刻告發1200元罰鍰。
議員童子瑋指出，很多外縣市來採購的魚販只把購買的魚貨載走，可裝魚貨的保麗龍盒就直接丟在原地，在地商家雖有印製勸導單，不過近來棄置垃圾與保麗龍箱越來越嚴重，環保局每天收市後出動3輛回收車、3名清潔隊員都要清理到快中午。
環保局長賴煥紘表示，為期1周的柔性勸導階段即將結束，周六起將針對違規攤商依《廢棄物清理法》隨意丟棄保麗龍，將按「箱」開罰，崁仔頂魚市攤商有本市與外縣市來的魚販，本市魚販將協調崁仔頂聯誼會協助，共同約束會員勿亂丟棄。
至於外縣市魚販部分，將針對最容易遭人任意棄置垃圾及保麗龍箱地點，設置宣導看板，並鼓勵民眾檢舉通報，同時稽查人員將在魚市及商圈進行夜間稽查取締，違者經錄影、照相存證舉發，依法可處以1200元至6000元罰鍰，視違規情節加重處分。
環保局也呼籲魚販保麗龍箱請依回收清理步驟，一、「洗淨」用水沖洗掉箱內殘餘血水，二、「除膠」撕除箱體膠帶，以免後端無法回收再利用，三、「分類」嚴重毀損不堪使用則丟置垃圾車，不用的保麗龍箱欲回收者請放置於回收專區。
(中時 )
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