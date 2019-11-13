不少人有種想法，罹患心血管疾病要盡量休息不動，臥床或坐輪椅，仰賴他人照顧、服侍；但其實臨床上發現，如果患者年紀較大，只要術後一、兩週不動，肌肉很快就會萎縮，無法站立、行走，喪失自我行動能力，變成慢性失能。

馬偕紀念醫院心臟血管內科資深主治醫師洪崇烈指出，心臟不好，肌肉周邊耐力及氧氣利用都會減弱，演變為耗弱、慢性病，運動反而能增加周邊組織對養分和氧氣的運用，「心臟不好，越需要運動。」

運動原則：中低強度、長時間、勿憋氣

物理治療師陳胤甫指出，只要身體和精神狀況許可，心血管患者即使臥床或坐著都能運動。例如躺在床上，把腳抬高活動，就能增加血液循環；如果可以坐起來，也能維持坐姿，做靜態訓練；之後逐漸進步到站立或原地小跑步的訓練。

心血管患者運動，有5個原則可以掌握。

心血管疾病患者可以從事低強度、拉長時間的運動，但要避免憋氣。（圖片來源：pixabay）

1.切忌憋氣：陳胤甫建議，心血管疾病患者可以從事低強度、拉長時間的運動，但要避免憋氣。因為憋氣會使血壓上升、血管撐大，如果患者的血管管徑原本就比較小，很容易引發腦中風或心絞痛。

2.有氧運動較合適：只要不超過體力範圍，散步、慢走、快走、爬樓梯或坡度較緩的斜坡，都適合心血管患者從事，洪崇烈說。但舉重、仰臥起坐或伏地挺身等無氧運動，由於強度超乎極限，必須憋氣產生爆發力，就不建議做。

3.拉長暖身時間：一般健康狀態正常的人，暖身運動建議做5~10分鐘；心血管疾病患者則可以拉長至15~20分鐘。建議先從下肢、大肌肉群做起，增加血流量，再做上肢、手部肌肉，同時避開傷口、動作幅度不要過大。

4.若有不適，逐漸放慢動作才休息：除了注意只要出現頭暈、冒冷汗、心悸、胸悶、胸痛、喘不過氣等不適症狀，就該休息，也要留意不能馬上停止動作。正確做法是逐漸放慢、不會喘了再休息，否則身體無法適應，心臟可能更不舒服。

5.下午4~6時運動：秋冬季節，下午4~6時氣溫較高，比較適合心血管患者運動；清晨時氣溫、體溫都偏低，若要在這個時候運動，需注意加長暖身時間。

洪崇烈強調，除了簡單的居家自我鍛鍊，心血管疾病患者從住院期間，到出院前半年至一年，都應由專業復健師訓練評估，為病患量身訂做合適的復健、運動。大約1~2年後恢復健康人的狀態，運動時間和強度就能比照一般人的標準，不必自我設限。

運動強度建議。

(中時電子報)