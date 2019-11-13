台中市議員陳廷秀13日在台中市議會進行教育文化業務質詢時，針對高中職學校改隸市立所造成每年需增加2億2900萬的財政缺口，對市庫拮据的台中市政府來說，無非是雪上加霜；台中市政府對高中職學校改隸市立是否有因應對策？

陳廷秀指出，台中市轄內共有17所國立高中職及23所私立高中職改隸牽涉的業務調整後，教育部負擔高中職改隸經費共69億5789萬5000元，市庫負擔2億575萬元包括國、私立高中職改隸後公私立高中職免學費政策、退休人員撫卹經費丶公教人員退休金丶私校公保等。

陳廷秀指出，近年來私立高中職因少子化招生上的困難再加上私校對於競爭型計畫經費的爭取，因地方補助款無法到位，造成私校發展的極大壓力。

教育局表示，109年競爭型計畫經費爭取只限於公立學校。教育局長楊振昇說，會簽報市長核准，是否能以第二預備金來因應，以暫緩私校的沈重負擔。

陳廷秀強調，目前國立改制市立後人財兩缺的問題一一浮現，造成教育資源分配不均，盼中央挹注資源；也期盼市府結合大台中地區不分黨派立委，共同努力爭取預算，共同解決高中職改制後的教育困境。

(中時 )