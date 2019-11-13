苗栗縣政府推動青年政策，協助青年打造品牌行銷，今年7月起陸續於苗栗、頭份、卓蘭、台中，舉辦「菁市集」行銷苗栗青年自產好農、好物及文創手作，12月將移師通霄，伴隨新埔落日美景，規畫20攤青創攤位，勞青處13日公告，招募攤位不收取任何費用，報名至11月22日止。
「菁」品牌儼然成為苗栗青創的代名詞，勞青處青年發展科，輔導在地及返鄉青年創業，除打造行銷通路，今年更結合青年業者，創立「菁市集」在縣內鄉鎮與台中市展售，將苗栗的農產、文創好物推廣至全國，讓縣內青年實力被看見。
青年發展科長詹家銓指出，菁市集發揚在地農產外，也試圖創新、開闢新客群，搭上新埔落日美景熱潮，將於12月移師通霄新埔國小舉辦市集，為「菁」市集首度踏進苗栗海線鄉鎮，規畫20攤青創攤位，報名不收取任何費用，歡迎18歲至45歲青創業者踴躍參與，增加曝光度。
菁市集海風音樂日將於12月1日下午2點至6點舉行，即日起招募攤商，採線上填表報名，每攤規格為3公尺乘以3公尺，提供2支傘、電力、6個木箱、2塊咖啡布及2張椅子，店家可自行準備桌巾、陳列架、裝飾小物與招牌等，擺出自己的風格。
(中時 )
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