國民黨不分區名單昨晚曝光後，惡評如潮，13日調整後將不分區立委名單提報中常會，最新出爐的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，前立委邱毅成為大黑馬排在第8名，黨主席吳敦義則排在第10名。網友對邱毅列第8名感到不可思議，但前立委蔡正元卻大讚「有了邱毅，這個名單更好!」

前立委蔡正元與前立委邱毅，之前被封為「正毅兄弟連線」，邱毅在2016年國民黨大敗時，還曾在FB發文中提到，錄影現場看到戰友伙伴蔡正元，很想抱著他老兄痛哭一場。

如今邱毅重列國民黨不分區安全名單，雖然網友狂罵，蔡正元也發文力挺說「有了邱毅，這個名單更好!」

網友留言「勉強接受，還是十分憤怒」、「鬼扯 不知道邱毅在大陸的失格言論嗎？」、「你當大家是白痴嗎？」、「這種名單是老人名單嗎？是要叫我們投不下去政黨票~」、「天啊，這是什麼名單，濫透了，居然還有鄭麗文真是夠了」、「支持邱毅打弊案」、「邱毅打弊案專家！」、「這個名單 鐵藍都要含淚投下去了」、「說好的人是不是心懷不軌」。

(中時電子報)