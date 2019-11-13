嘉義市啟動流感疫苗施打，社區媽媽表演擊鼓展現活力。（廖素慧攝）

世界衛生組織（WHO）今年流感疫苗選株延遲1個月公布，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，嘉義市長黃敏惠13日宣布，15日起分3階段為民眾注射流感疫苗，已備妥9萬5000劑四價流感疫苗，包括自購1000劑提供50歲以下尚未符合公費接種條件者。

黃敏惠表示，流感流行期將到，市府獲得議會支持，加購1000劑疫苗，提供給50歲以下、未符合公費接種條件（設籍嘉義市的身心障礙者、本市社會處登記在職中之托育人員、嘉義市國小教職員工）3大族群注射，加強全市的保護力。

疾管署南區管制中心副主任陳紫君說，今年選定四價流感疫苗，3階段施打，先從學生與醫事人員開始，再來為65歲以上長者與學齡前幼兒等高風險族群施打，農曆春節前後是流感流行期，疾管署預估明年1月底是高峰期，農曆年前完成接種是最佳時刻，施打後約2周可產生保護力。

市府衛生局疾管科長黃露葵說明，今年加碼新增50歲以下未符合公費接種條件的「嘉義市國小教職員工」，並延續往年未符合公費接種條件設籍本市的「身心障礙者」與社會處登記在職中的「托育人員」免費施打。

衛生局已與69家流感疫苗合約醫療院所合作，為民眾接種，並請臺中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院入校為國小至高中職的學生免費接種，相關資訊可上衛生局官網查詢，電洽衛生局疾病管制科（05）2341150。

(中時 )