中國大陸知名電視劇編劇及製片人于正，推出過《陸貞傳奇》、《延禧功略》、《皓鑭傳》等高人氣劇作，並且透過選角眼光，捧紅不少新鮮面孔，例如女星吳謹言就是一例，然身為演員伯樂，于正日前在節目中表示對「自家人」用情很深，但卻真心換絕情，曾被親手捧紅的女星背叛嘲弄，讓他內心深深被傷害，此事曝光後引發熱議，紛紛猜測忘恩負義的女星到底是誰？

于正微博貼文。(翻攝自于正1987微博)

于正推出過許多夯劇，也將許多合作藝人的演藝事業推上高峰，他日前在節目上表示，其實對緣分相當珍惜，尤其是自己旗下的藝人，感情更是放很深，坦言會將娛樂圈的明星分成「別人家的人」、「我的人」，于正會很在乎自家人對自己的想法，沒辦法接受他們對自己有任何負面、批評的言論，但也嘆這種態度曾讓他吃足苦頭，爆料有從他戲裡紅起來的女星，在背地裡說他壞話，讓他內心受傷頗深，這段告白也掀起網上討論風潮。

而眼見輿論越演越烈，于正今發文回應，表示自己說的這個女星「從來沒有演過我的女一號」，只是戲賣座而帶動演員人氣，表示自己只是上節目偶然一提，沒想到成為輿論話題，澄清「而且我們早已冰釋前嫌」。

于正強調自己很愛每個合作過的藝人，如今這話題延燒，若被任何人誤解則對他傷害越大，他不指名道姓的理由，也是不想把傷害擴大，因此希望外界別朝著「拉一個人出來製造話題」的方向走，同時自省「誰沒在背後嘲笑過別人，尤其在別人落魄的時候」，所以自己「喜歡雪中送炭大過錦上添花」，大嘆：「反而截圖發給我的人更可惡對吧？」。

(中時電子報)